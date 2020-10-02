FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yaz günlerine damga vuran Bay Yanlış dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Bay Yanlış dizisi final yapma kararı aldı.

BAY YANLIŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bay Yanlış dizisi 2 Ekim Cuma günü yani bu akşam ekranlara gelecek final bölümü ile ekranlara veda edecek. Bay Yanlış dizisinin final yapmasının sebebi olarak da TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yenik düştüğü ve reytinglerde çakıldığı ifade edildi.