Bayat ekmek maskesi gençlik iksirinin maddesel hali olarak adlandırılmaktadır. Evde bayatlayan ekmeklerinizi atmak yerine cildinizin bakımı için maske olarak kullanmanız büyük fayda sağlamaktadır. Güzellik salonlarında bile uygulanan bu maske ile harika bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Bayat Ekmek Maskesinin Faydaları

Cilde yüksek oranda vitamin yüklemesi yapmaktadır.

Uygulandıktan sonra cilt canlanır ve rahatlar.

Maskeyi uygulamadan önce cildinizin temiz olması daha etkilidir ve cildinize genç bir görünüm kazandırır.

Yaşlanmayı hızlı bir şekilde etki ederek önlemektedir.

Anti- aging etkisi ile ciltte meydana gelen lekelerin giderilmesini ve leke oluşumunun önlenmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda meydana gelen kırışık oluşumunu düzeltmektedir.

Bayat Ekmek Maske Tarifi

1 dilim bayat ekmek, 1 tatlı kaşığı bal, yer fıstığı ezmesi, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar suyu ve 1 yumurta akını homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Cildinize dairesel hareketler ile yedirin. Ardından 20 dakika bekleyin ve maske gibi çıkarın. Cildiniz maskeden sonra canlı, nemli ve yumuşacık olacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.