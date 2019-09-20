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Bayatlamayan poğaça tarifi nasıl yapılır?

Kahvaltıların, çay saatlerinin, hamur işlerinin kurtarıcısı olan puf gibi kabarmış bayatlamayan poğaça ile uzun süre tüketebileceğiniz ve elinizin altında duracak hamur işlerinden. Bayatlamayan poğaçayı yapmanın püf noktaları tarifimizde. Peki, bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?  Puf gibi kabaran hamuruyla uzun süre yiyebileceğiniz bayatlamayan poğaça tarifiyle karşınızdayım. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayacağınız bu enfes lezzet ağzınızda adeta eriyip gidecek. 

Bayatlamayan Poğaça Tarifi Malzemeleri: 

  • 1 adet yumurta 
  • 1/2 su bardağı yoğurt 
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı 
  • 3/4 su bardağı ılık süt 
  • 1/4 su bardağı ılık su 
  • 1/2 paket yaş maya (21 gram) 
  • 1/2 yemek kaşığı toz şeker 
  • 3,5 su bardağı un 
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz 

Bayatlamayan Poğaça Tarifi İçi için: 

  •   
  • 300 gram az yağlı beyaz peynir 
  • 1/4 demet maydanoz 

Bayatlamayan Poğaça Tarifi Üzeri için: 

  • 1 adet yumurta sarısı 
  • 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı 
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu   

Bayatlamayan Poğaça Tarifi Yapılışı: 

Ilık süt ve suyu geniş bir karıştırma kabına alın. Yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin. 

Maya tamamen eridikten sonra zeytinyağı, yumurta, tuz ve yoğurdu katın. Tüm malzemeyi elinizle karıştırın. 

Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın. 

Ele yapışmayacak ve yumuşak bir kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini temiz nemli bir bezle kapatıp 50 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin. 

İç harç için; Rendelenmiş az yağlı beyaz peynirle karıştırın. Maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Arzu ettiğiniz baharatları ilave edin. Mayaladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde açın. Orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan biraz katıp yuvarlayarak kapatın. 

Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısıyla ayçiçek yağını sürün. Tepsi içeresinde mayalanması için 10-15 dakika kadar bekletin.  

Önceden ısıtılmış olduğunuz 180 derecede 30 dakika kadar pişirin. Sevdiklerinizle birlikte çay demleyerek afiyetle yiyin. 

 

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