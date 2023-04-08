Bayburt´ta Nisan ayında kar yağışı

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta dün akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kent, beyaza büründü. Kent sakini Gökhan Yılmaz, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, "Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Murat SÖYLEMEZ

2023-04-08 13:35:17



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