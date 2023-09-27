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        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

        Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bayburt'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:25
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        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
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        Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bayburt'a geldi.

        İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bayburt'a gelen eğitim tırı, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu bahçesine konuşlandırıldı.

        İlkokul öğrencilerine yönelik programda öğrencilere trafik polisi tarafından tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

        Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Uygulama alanını ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan da eğitimler hakkında görevlilerden bildi aldı. Eldivan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra bilgilendirme broşürleri dağıttı.

        Vali Eldivan'a ziyaretinde AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven eşlik etti.

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