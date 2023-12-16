Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti Trabzon, Rize ve Bayburt'ta hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Trabzon, Rize ve Bayburt'ta hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Trabzon'daki çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, Atatürk Alanı'na kadar "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Dr. Yasin Dilek, Filistin'de insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edilerek binlerce sivilin acımasızca katledildiğini söyledi.

Gazze'de geçen hafta 283 sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirten Dilek, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından Gazze'deki sağlık tesislerine 212 saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Dilek, Gazze'deki birçok doktorun tutuklu olduğunu ve akıbetlerinin de bilinmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı, 9'u kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınma imkanı sağlıyor. Biz hastanelerimizde İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemiyoruz. Hastanelerimizde İsrail'e destek veren hiçbir gıda ürününün satışını kabul etmiyoruz. Buradan tüm dünyadaki hekimleri, sağlık çalışanlarını ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın da yer aldığı grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Rize

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Doktor adaylarından Ömer Yayla, işgalci İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmü, 7 Ekim'den sonra artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Gazze'de 7 binden fazlası çocuk olmak üzere 18 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Yayla, "Binlercesi ağır olmak üzere en az 46 bin kişi yaralandı. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." dedi.

- Bayburt

Bayburt'ta, Tarihi Saat Kulesi önünde toplanan grup Şehit Nüsret Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ve hekimler, "Ben doktorum hedef değil" yazılı dövizler ile "Hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı insanlık ve savaş suçudur" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Dr. Muhammet Raşit Sirem, İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettirdiği zulmün, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını vurguladı.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini belirten Sirem, "Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." diye konuştu.