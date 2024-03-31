Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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