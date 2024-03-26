Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Üniversitesi Marşı resmi olarak tescillendi

        Bayburt Üniversitesi Marşının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce resmi olarak tescillendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Üniversitesi Marşı resmi olarak tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Üniversitesi Marşının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce resmi olarak tescillendiği bildirildi.

        Bayburt Üniversitesinden yapılan açıklamada, sözleri Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sinem Miraç Öztürk'e, bestesi müzik öğretmeni Serhan Öztürk'e ait olan, müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Bayburt Üniversitesi Marşının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce resmi olarak tescillendiği belirtildi.

        Lansmanı 2023-2024 akademik yılı akademik ve idari personel taltif töreninde gerçekleştirilen, klibi YouTube'da yayınlanan Bayburt Üniversitesi Marşı'nın, Sanat ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle Musiki Eserlerine Ait Kayıt-Tescil Belgesi almaya hak kazanarak resmen Bayburt Üniversitesi adına telif edildiği aktarılan açıklamada, eserin, Dede Korkut destanlarının kültürel, edebi, sosyal ve ilmi mirasını yaşatma ilkesini konu edinen Bayburt Üniversitesi vizyonunu anlattığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şunları kaydetti:

        "Anadolu'nun en önemli kültür ve bellek aktarıcısı hep ezgiler olmuştur. Sözlü kültür dönemlerinden beri değerlerin ve yaşamın kodlandığı ezgilere, Dede Korkut'un kopuzu ile miras bıraktığı edebi külliyattan alışığız. Dede Korkut'un manevi mirasından ilhamla bestelenen Bayburt Üniversitesi Marşı'nın tescil edilmesi gurur verici bir gelişmedir. Söz, beste, seslendirme ve tescil süreçlerinde emeği geçen hocalarımıza, paydaşlarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Marşımızın klibini henüz izlemeyen paydaşlarımızı da üniversitemizin kurumsal YouTube kanalına davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bayburt'un asırlık camilerinde hatim geleneği yaşatılıyor
        Bayburt'un asırlık camilerinde hatim geleneği yaşatılıyor
        Bayburt Belediyesi "onbeşi" etkinliği düzenledi
        Bayburt Belediyesi "onbeşi" etkinliği düzenledi
        Milli Savunma Bakanı Güler, "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı:
        Milli Savunma Bakanı Güler, "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı:
        Bakan Güler: Dünyanın en pahalı arazisinde yaşıyoruz
        Bakan Güler: Dünyanın en pahalı arazisinde yaşıyoruz
        Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemiz, dünyada yükselen bir güç durumundadır
        Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemiz, dünyada yükselen bir güç durumundadır
        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta iftar programında konuştu:
        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta iftar programında konuştu: