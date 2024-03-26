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        Bayburt'un asırlık camilerinde hatim geleneği yaşatılıyor

        Bayburt'ta 250 cami ve Kur'an kursunda ramazan dolayısıyla sabah, öğlen ve ikindi namazlarının akabinde mukabele geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:56
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        Bayburt'un asırlık camilerinde hatim geleneği yaşatılıyor
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        Bayburt'ta 250 cami ve Kur'an kursunda ramazan dolayısıyla sabah, öğlen ve ikindi namazlarının akabinde mukabele geleneği sürdürülüyor.

        Kentteki camilerde sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bir araya gelen her yaştan kişi, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

        Kent merkezinde Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Mesud zamanında 1282-1299'da yaptırılan Bayburt Ulu Cami, Demirözü ilçesi Gökçedere beldesinde Akkoyunlu Hacı Ferahşad Bey tarafından 1517'de inşa ettirilen Ferahşad Bey Camisi ile Konursu köyünde 1812'de çivi kullanılmadan yapılan ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıkan Konursu Ulu Cami, geleneğin yaşatıldığı yerler arasında bulunuyor.

        Bayburt Ulu Cami İmam Hatibi Zülküf Kocabey, AA muhabirine, asırlardır süren mukabele geleneğini coşkuyla devam ettirdiklerini söyledi.

        Ulu Cami'nin yapıldığı tarihten beri mukabele geleneğinin sürdürüldüğünü, kendisinin de 33 yıldır her ramazanda aynı camide hatim okuduğunu belirten Kocabey, "Ulu camiler, bütün vakitlerde cemaatin yoğun olduğu camilerdir. Hatim geleneği Bayburt'ta asırlardan beri devam ediyor. Bu camide hatim hiçbir zaman kesilmemiştir. Ben görev yaptığım sürece hatim her zaman bu camide yapıldı. Benden önce görev yapan arkadaşlar da aynı şeyi söylerdi, hatim hiç kesilmemiştir. İnşallah kıyamete kadar da kesilmeyecektir." dedi.

        Cami cemaatinden 83 yaşındaki Nüsret Topsakal ise 1953'ten beri aynı camiye geldiğini ifade etti.

        Özellikle ramazanda her vaktin camilerde güzel geçtiğini aktaran Topsakal, "Bizim zamanımız hep Kur'an'la geçti. Bu geleneği de yıllardır devam ettiriyoruz. Camilerimiz hiç boşalmadı, ramazanda teravih, hatimler gibi ibadetlerle her zaman şenlikli olur. Bugüne kadar hiç boş kalmadı Allah'a bin şükür." diye konuştu.

        Topsakal, mukabelenin ardından cemaatle birlikte Gazze ve Doğu Türkistan için de dua ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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