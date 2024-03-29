Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan çocuk öldü
Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Aksaçlı köyündeki evlerinin önünde oynayan Y.E.K, akşam kayboldu. Ailesi, çocuğu bulamayınca komşularından yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Evlerine yaklaşık 700 metre mesafede derede bulunan erkek çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Y.E.K'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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