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        Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan çocuk öldü

        Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:24
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        Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan çocuk öldü
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        Bayburt'ta kayıp ihbarı üzerine yapılan aramada derede bulunan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Aksaçlı köyündeki evlerinin önünde oynayan Y.E.K, akşam kayboldu. Ailesi, çocuğu bulamayınca komşularından yardım istedi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Evlerine yaklaşık 700 metre mesafede derede bulunan erkek çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Y.E.K'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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