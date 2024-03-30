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        Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

        BAYBURT'ta evinin yakınında oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'in (3), derede cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:48
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        Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
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        BAYBURT'ta evinin yakınında oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'in (3), derede cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaçlı köyünde meydana geldi. Evinin yakınında oyun oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelip arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, evlerine 800 metre uzaklıktaki derede, Yusuf Efe Kekeç'in cesedini buldu. Kekeç'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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