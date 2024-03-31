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        GÜNCELLEME - Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:11
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        GÜNCELLEME - Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Vali Mustafa Eldivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, köye gelerek taraflarla görüştü.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde, oy verme işlemi devam ediyor.

        Öte yandan, yaralanan Talip Yıldırım'ın, muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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