Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu

        Evlendikten sonra ailesiyle Bayburt'a yerleşen ABD'li kadın, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evlendikten sonra ailesiyle Bayburt'a yerleşen ABD'li kadın, İslamiyet'i seçti.

        Bayburtlu Raşit Akbaş ile 2010'da evlenen 36 yaşındaki Kendra Dawn Warnick, geçen yıl temmuz ayında eşi ve çocuklarıyla Bayburt'a yerleşti.

        İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bayburt Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Bayram Danacı'dan İslamiyet hakkında bilgi alan Warnick, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Kübra" adını aldı.

        Warnick, törende yaptığı konuşmada, bir yıl boyunca İslamiyet'i incelediğini belirterek şunları söyledi:

        "Eşimin de desteğiyle Müslümanlığı yaşamaya başladım. 4 çocuğumuz oldu, onların Müslüman şekilde yetişmeleri için Temmuz 2023'te eşimin köyü olan Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyüne yerleştik. Köydeki yaşam ve İslami yaşayışın etkisiyle Bayburt Müftülüğüne başvurarak resmi olarak İslamiyet'i seçtim."

        İl Müftüsü Danacı ise Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam'la buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaş...
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaş...
        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı
        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı
        Bayburt'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...
        Bayburt'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...