Bayburt'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Bayburt'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, milletin ve devletin geleceği gençlerin bu tür programlara katılımının önemli olduğunu söyledi.

Bakanlığın gençlerin görüşlerini ve beklentilerini öğrenerek gençlik politikası oluşturacağını belirten Eldivan, şöyle konuştu:

"Burada sunulacak en küçük fikrin dahi önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinizi bu konuda ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü her damla birike birike çay oluyor, ırmak oluyor ve çağlayana dönüşüyor. Sizlerin bu fikirlerinizle devlet olarak, millet olarak çağlayan gibi akmanızı ve ülkemizin bu su kaynağını büyütmenizi, çeşitlendirmenizi gönülden temenni ediyorum."

Eldivan, bu tür çalışmaların hafife alınmaması gerektiğini, gençlerin gelecekte bulunacakları görevlerde bunların faydasını göreceğini ifade etti. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençliği siyasetin merkezinde tutup en önemli aktör sayan bir siyasi oluşumun öncülüğünü yaptığını belirtti.