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        Bayburt'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Bayburt'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:12
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        Bayburt'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Bayburt'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, milletin ve devletin geleceği gençlerin bu tür programlara katılımının önemli olduğunu söyledi.

        Bakanlığın gençlerin görüşlerini ve beklentilerini öğrenerek gençlik politikası oluşturacağını belirten Eldivan, şöyle konuştu:

        "Burada sunulacak en küçük fikrin dahi önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinizi bu konuda ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü her damla birike birike çay oluyor, ırmak oluyor ve çağlayana dönüşüyor. Sizlerin bu fikirlerinizle devlet olarak, millet olarak çağlayan gibi akmanızı ve ülkemizin bu su kaynağını büyütmenizi, çeşitlendirmenizi gönülden temenni ediyorum."

        Eldivan, bu tür çalışmaların hafife alınmaması gerektiğini, gençlerin gelecekte bulunacakları görevlerde bunların faydasını göreceğini ifade etti.

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençliği siyasetin merkezinde tutup en önemli aktör sayan bir siyasi oluşumun öncülüğünü yaptığını belirtti.

        Memiş, katılımcılara, gençliğin şekillenmesinde önemli rol oynamış yazar ve düşünürlerin kitaplarını okumalarını tavsiye etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'nin de projeye ilişkin sunum yaptığı programda, istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair çeşitli başlıklar ele alındı.

        Grup çalışmaları ve interaktif oturumlarla zenginleştirilen programda, gençlerin vizyonları doğrultusunda öneriler derlendi. Katılımcılar, fikirlerini paylaşarak, geleceğin politika ve projelerine katkıda bulundu.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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