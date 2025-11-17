ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen ve 43 üniversiteden 169 sporcunun katıldığı şampiyona, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

Vali Mustafa Eldivan, açılış seremonisinde, kentte bu tür etkinliklerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Bayburt Üniversitesinin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Eldivan, üniversiteli öğrenci sayısının yüksek olduğu ülkede ilim ve bilim öğrenmenin yanı sıra bu tür organizasyonlara da yer verilmesinin gençler için son derece değerli olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mete Memiş de kente gelen sporcu, antrenör ve hakemleri misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 43 üniversiteden sporcu ve antrenörlerin organizasyonda yer aldığını dile getirerek, ülke genelinde üniversite sporlarının yaygınlaştığını aktardı.