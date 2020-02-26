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Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

İHA

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerinden brifing aldı. Başkan Hükmü Pekmezci, birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi.
Belediyelerin bir aile gibi olduğunu dile getiren Başkan Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Pekmezci, “Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi.
Yeni iş sezonun başlamasıyla çalışmaların hızlı bir şekilde start alması gerektiğini, devam eden projelerin tamamlanmasını ve yeni projeler için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyleyen Başkan Pekmezci, yeni çalışma sezonunda ağaçlandırma faaliyetlerine de ağırlık verileceğini bildirdi.
Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin fikir ve önerilerini de not alarak istişare eden Başkan Pekmezci, toplantı sonunda geçen hafta Bayburt’un işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla dört gün boyunca yapılan etkinliklerde emeği geçen personele ayrıca teşekkür etti.
Başkan Pekmezci, “Bayburt’umuzun düşman istilasından kurtuluşunun 102. yılını kutladık. Bu kutlamalar önümüzdeki yıllar daha farklı boyutlarda olabilir. Bizden sonra gelecek olan nesiller devam ettirmesi lazım. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyada dün çektiklerimizi en azından gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu vatan, bu topraklar kolay kolay kazanılan yerler değil. Can verenlerin, kan verenlerin ortaya koydukları bir tablonun sonucudur bugün vatan tuttuğumuz bu yerler. Onun için kurtuluş törenlerinde emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak bize düşen görevi en iyi şekilde yaptık. Bunu Dede Korkut Şölenlerinde de yaptık, 21 Şubat’ta da yaptık. Daha da güzel bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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