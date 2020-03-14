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Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Demir: “14 Mart'ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır"

İHA

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, "14 Mart'ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Demir: “14 Mart'ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır"

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, “14 Mart'ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.
Demir, 14 Mart Tıp ve Sağlık Çalışanları Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Demir, korona virüsü nedeniyle tedbirler kapsamında birçok meslek kuruluşunun tatile girdiğini ifade ederek, “Ancak hastaneler hala açık. Sağlık çalışanları öksürüğü, gribi, nezlesi, nefes darlığı da dahil olmak üzere her türlü hastaya dokunuyor, muayene ediyor, kalbini dinliyor. Her türlü zorluğa ve riske karşı görevini hakkıyla yapan sağlık çalışanları ne yazık ki, hak ettiği döner sermayeyi alamıyor" diye konuştu.

“En zor koşullarda görev başındayız”
Demir, döner sermaye sistemindeki adaletsizlik başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan dolayı 14 Mart Tıp Bayramını bayram gibi kutlamaya hasret kaldığını vurguladı. Türkiye’de gerek kamuda gerekse özel sektörde alın teri akıtan 1 milyondan fazla sağlık çalışanının, vatandaşın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, “Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları; olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da insanımızın imdadına en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” dedi.

"14 Mart Tıp Bayramına buruk kutlama"
14 Mart Tıp Bayramına hüzünle girdiklerini dile getiren Demir, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de nispeten hissedilen korona virüsü olayı için de aynı durum geçerlidir. Hizmet basamağının en tepesindeki sağlık çalışanından en altındaki sağlık emekçisine kadar, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için adeta seferber olmuşlardır. Sağlık çalışanları tüm bunlara rağmen bu yıl da 'Tıp Bayramı' olarak kutladıkları 14 Mart’a hüzünle girmektedirler. Çünkü döner sermaye adaletsizliğinden şiddet korkusuna, ağır iş yükünden karşılığı alınamayan icap nöbetine, sözleşmeli istihdamından hizmetlilere memur kadrosu verilmemesine gibi pek çok temel sorun çözüme kavuşmuş değildir” diye konuştu.

“Sorunların altında ezilmek istemiyoruz”
Sağlık çalışanlarının sorunlar altında ezilmek istemediğini belirten Demir, “Sağlık çalışanları; haklı olarak bu sorunlar altında artık ezilmek istemiyorlar, hak ettiklerinin karşılığını bir an önce almak istiyorlar. Bayramlarını bayram gibi kutlamak istiyorlar. Döktükleri alın teri ile verdikleri mücadeleyle bunu hak ediyorlar. Sağlık Sen olarak, istendiği taktirde bu sorunların çözüme kavuşacağına inanıyoruz.
O nedenle de yetkilileri adım atmaya, sağlık çalışanlarının sorunlarını ötelememeye davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye çok daha fazla gülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, gerek özel yaşamlarında gerekse çalışma yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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