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Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi

İHA

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, 20202021 akademik yılına hazırlık kapsamında üniversitede görev yapan temizlik personellerine covid19 içerikli hijyen eğitimi' verildi.

Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, 20202021 akademik yılına hazırlık kapsamında üniversitede görev yapan temizlik personellerine covid19 içerikli hijyen eğitimi’ verildi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde Bayburt Üniversitesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerini genişleterek, öğrencilerin ve personelin salgına karşı korunmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.
Pandemi süreci de göz önünde bulundurularak gelecek akademik yılın hazırlıklarının sürdürüldüğü Bayburt Üniversitesinde, tüm personel ve öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda iş ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak adına, üniversitede görev yapan temizlik personellerine uzaktan bağlantı yöntemiyle 'COVID19 İçerikli Hijyen Eğitimi' verildi.
Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘COVID19 İçerikli Hijyen Eğitimi’ alanında uzman kişiler tarafından dört farklı oturumda yapıldı. Uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen oturumlarda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram tarafından ‘Virüslerin, Bakterilerin, Parazitlerin, Mantarların ve Diğer Enfeksiyonların Genel Özellikleri, Koronavirüs Yayılımı, Virüsten Korunma ve Kontrol Yolları; Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Tuğba Elbir tarafından Kişisel Hijyen, İşyeri ve Ofis Temizliği ile İşyerlerinde Kullanılan Alet ve Ekipman Temizliği ve Önemi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kul tarafından Atık Yönetimi, Atıkların Kontrolü; Teknik Bilimler Meslek Yüsekoklulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İsrafil Ertürk ve Öğr. Gör. Fatih Mehmet Ateş tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları ile İşaretlemeler, Genel Hijyen Kuralları, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarındaki Hareket Tarzları konularında eğitimler verildi.
Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘COVID19 İçerikli Hijyen Eğitimi’ programına katılan temizlik personelleri verilen eğitimin ardından sınava tabi tutularak, başarılı olan personellere katılım belgesi verildi.

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