Bayburt’un Değirmencik köyü karantinaya alındı

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Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı” denildi.

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