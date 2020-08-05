Bayburt’un Değirmencik köyü karantinaya alındı

Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.