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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt İl Garnizon Komutanı Diker’e veda yemeği düzenlendi

İHA

Bayburt İl Garnizon Komutanı Diker’e veda yemeği düzenlendi

Konya'ya tayini çıkan Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker için veda yemeği düzenlendi.
Yemeğe Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, yeni Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ile Burak Çimşir, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Vali Özel Kalem Müdürü Hakan Cem Çoruh ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.
Vali Cüneyt Epcim, Konya İl Tugay Komutanlığına atanan Albay Diker'e başarı temennisinde bulunarak atamanın hayırlı olmasını diledi.
Albay Diker'in görev süresi içerisindeki çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt’a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
Yemekte söz alan İl Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise kendisi için ifade edilen iyi dilek ve temennilere teşekkür etti.
Veda yemeği Albay Diker'e hizmetleri anısına hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

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