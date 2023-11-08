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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayburt'ta kurtlar 200 koyunu öldürdü

        Bayburt'ta ağıla giren kurtlar 200 koyunu öldürdü

        Bayburt'ta ağıla giren kurt sürüsü koyunlara saldırdı. Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun ölürken, bazıları da yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:54
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        Bayburt'ta kurtlar 200 koyunu öldürdü
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        Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Gökhan ve Halil Topal'a ait koyunların bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar girdi.

        Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun ölürken, bazıları da yaralandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine köye gelerek ağılda inceleme yaptı.

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