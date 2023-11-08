Bayburt'ta kurtlar 200 koyunu öldürdü

Bayburt'ta ağıla giren kurtlar 200 koyunu öldürdü
Bayburt'ta ağıla giren kurt sürüsü koyunlara saldırdı. Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun ölürken, bazıları da yaralandı
Giriş: 08.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:54
Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Gökhan ve Halil Topal'a ait koyunların bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun ölürken, bazıları da yaralandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine köye gelerek ağılda inceleme yaptı.