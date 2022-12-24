Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!

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DHA

Bayburt'ta kar yağışıyla beyaza bürünen kentte en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, göletler ve otobüs durakları da buz kesti.

Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Kentte, dün gece saatlerinde termometreler sıfırın altında eksi 14 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle göletler, çeşmeler, araçlar, kapı kilitleri ve otobüs durakları da buz kesti.

Aracının camı buz tutan Gökhan Yakut, "Soğuk hava nedeniyle aracımızın camı buz tutmuş. Gerçekten bu soğukta araç kullanmak çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.