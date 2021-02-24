Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak

Bayburt Üniversitesince, yer altında kurulan depolama sistemiyle biriktirilen kar ve yağmur suları yaz aylarında çevre sulamasında kullanılacak.

Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak
AA

Üniversitenin Baberti yerleşkesi ve çevresinde bulunan yeşil alanların sürdürülebilir yöntemlerle sulanması amacıyla yer altına her biri 100 ton kapasiteli 3 su tankı yerleştirildi.

Sulama imkanları kısıtlı 200 bin metrekarelik yeşil alana sahip yerleşkenin çevresine döşenen 1500 metrelik boru hattıyla kar ve yağmur suları bu tanklara taşınıyor.Son günlerde karların erimesiyle tamamen suyla dolan tankların, kurak dönemlerde kampüsün yeşil alanlarına can suyu olması hedefleniyor.

- "İlave depolar da yapacağız"

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine, kar ve yağmur sularını geri dönüşüme kazandırarak çevre sulamasında ilk kez bu yıl kullanacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yeni kurulan Baberti yerleşkesinin modern altyapı sistemleriyle donatıldığını belirten Coşkun, birçok özelliğe sahip kampüste özellikle yağmur ve kar sularının biriktirilip çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler aldıklarını aktardı.

Coşkun, bu kapsamda kampüs inşa edilirken yer altı depoları hazırladıklarını ifade ederek, "Bu yer altı depoları, kampüsümüzün çevre sulama ihtiyacının önemli bir kısmını tedarik edecek diye umuyorum. Muhtemelen ileriki yıllarda ilave depolar da yapılarak kar ve yağmur sularının geri dönüşümünü sağlamış olacağız." dedi.

Baberti yerleşkesinin inşasına 2013'te başlandığını anımsatan Coşkun, "Bu tarihten itibaren biz bu projeyi öngördük ve yer altında şu anda 3 depomuz var. Bunlara ilaveten birkaç depo daha yaparak alana düşen kar ve yağmur suyunu olduğu gibi biriktirip sulamada kullanmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME