"HER TÜRLÜ İŞİ YAPTIM"



* Ünlü olmadan önce taşı sıksam suyunu çıkartırdım. Namus çerçevesinde her türlü iş yaptım. Fakat ünlü olduktan sonra tecrübesizliklerimden veya bazı dik başlıklarımdan değerlendiremediğim fırsatlar oldu. Sonra ekonomik zorluğa düştüm ve her işi yapamaz oldum. O geçiş sürecinde "Acaba normal hayatıma geçsem mi, geçmesem mi?" diye düşündüm.



* Özellikle şimdi normalleştiğimi düşünüyorum. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii her gün yeni bir şeyler öğrenerek. Ara ara telefonla Firdevs ile görüşüyorum. Elena ile görüştük bir oğlu olmuş... Beni görenler çoğu zaman yarışmada kimin birinci olduğunu soruyor.