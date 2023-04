Çalışanın aldığı aylık maaşın saatlik tutarı hesaplanır. Çıkan rakamların sonucunda 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile saat hesaplamasına ulaşılır. Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin yüzde 50 zamlı hali belirlenir. Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.

Firmanın çalışanına belirlediği haftalık çalışma zamanının dışında kalan her süre fazla mesai olarak geçer. Bu durum İş Kanununda da resmi olarak geçmektedir. Resmi kanuna göre bir çalışanın hastalık çalışma süresi 45 saattir. Bu haftalık 45 saati aşan her zaman diliminde çalışılan her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenir. Bu ücret fazla mesai ücretidir.