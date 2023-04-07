Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram mesaisi hesaplama 2023: Ramazan Bayramı’nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

"Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır?" sorusu Ramazan Bayramı’nda mesaiye kalacak çalışanlar tarafından merak ediliyor. Bayram günleri resmi tatil günleridir. Fakat bazı kurumlar bayram ya da resmi tatillerde mesai yapabiliyor. Bayramda mesaiye kalan çalışanlar için ise mesai ücreti ödenecek. Bayramda çalışanların mesai ücretlendirmesi için bazı şartlar gerekiyor. İşte 2023 bayram mesaisi hesaplama…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    Bayramda çalışacak olan ya da çalışmayı düşünen kişiler, mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başlamışken "Ramazan Bayramı’nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün olarak hesaplanacak. 21 -23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nın mesai ücretlendirmeleri çalışma sürelerine göre farklı şekilde hesaplanıyor. İşte 2023 bayram mesai hesaplama
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    2023 BAYRAM MESAİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Ramazan Bayramı arefe gününden itibaren başlar ve bayram 3,5 gün olarak hesap edilir. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

    30 gün çalışan biri Nisan ayı ücretini 30 gün yerine 33,5 gün üzerinden alması gerekiyor. İşverenin işçiye vereceği ücreti günlük olarak yüzde 100 artırmış olması gerekiyor.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    Bayram mesaisi hesaplaması ise şu şekilde yapılabilir;

    Net maaş ÷ 30 x 2

    Bayram mesaisi hesaplamak için önce net maaş 30 ile bölünür. Ardından 2 ile çarpılır.

    Asgari ücretle çalışan bir işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL  mesai ücreti alır.

    Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.

    Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    Çalışanın aldığı aylık maaşın saatlik tutarı hesaplanır. Çıkan rakamların sonucunda 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile saat hesaplamasına ulaşılır. Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin yüzde 50 zamlı hali belirlenir. Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.

    Firmanın çalışanına belirlediği haftalık çalışma zamanının dışında kalan her süre fazla mesai olarak geçer. Bu durum İş Kanununda da resmi olarak geçmektedir. Resmi kanuna göre bir çalışanın hastalık çalışma süresi 45 saattir. Bu haftalık 45 saati aşan her zaman diliminde çalışılan her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenir. Bu ücret fazla mesai ücretidir.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA İŞLEMİ 2023

    Her bir saat fazla çalışma için çalışana ücret verilir. Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesiyle gerçekleşir.

    Eğer fazla çalışma saati 1 saati geçiyor ise fazla mesai de fazla gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda 1 saati geçen durumlarda ise, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı yüzde 50 değil yüzde 25 yükseltilmesi sonucu fazla mesai ücreti ödenir.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESABI

    Çalışanın aldığı aylık maaşın saatlik tutarı hesaplanır. Çıkan rakamların sonucunda 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile saat ücreti hesaplamasına ulaşılır. Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin yüzde 50 zamlı hali belirlenir. Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Ramazan Bayramı tatili arefe günü saat 13:00'ten itibaren başlar ve bu saatten sonra işçi izinli olarak sayılır. İşçinin bayram tatilinde çalıştırılması halinde ilave ücret ödenmesi gerekir. Bayram mesai hesaplaması ise şu şekilde;

    - Arefe günü saat 13:00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.

    - Arefe günü öğleden sonra çalışacak her işçi çalıştığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekir.

    - Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak olan işçilere, arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor.

    - Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA İŞLEMİ 2023

    Her bir saat fazla çalışma için çalışana ücret verilir. Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesiyle gerçekleşir. Fazla mesai hesaplamaya örnek olarak:

    Bir işçinin aylık brüt maaşının 10.008 TL olduğunu örnek alalım. Bu işçinin saat ücreti, 10.008 TL’nin 225 saate bölünmesi ile hesaplanır. Bölme işleminde çıkan sonuç, yani 10.008 bölü 225 sonucu 44.48 TL’dir. 44.48 TL aylık brüt ücretin saat başı çalışma tutarını ifade eder.

    Sırada fazla mesainin yüzde 50 zamlı halini bulmak gelir. Bunun için de saatlik olan bu ücret 1,5 ile çarpılır. Yani 44.48 çarpı 1,5 sonucunda 66.72 TL’ye ulaşılır.

    66.72 TL fazla mesainin yüzde 50 zamlı ücretidir. Fazla mesai ücretini bulmak için ise son bir işlem daha yapılır. Çalışanın fazla mesaiyi 5 saat yaptığını örnek alalım.

    66.72 çarpı 5 olacak olan işlem son çarpma işlemidir. Bu çarpım sonucunda bulunan sonuç ise 333.60 TL’dir.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞACAK OLAN KİŞİLERDEN RIZA ŞARTI ARANIYOR

    Bayramlar resmi tatil olan günler arasında yer alır. İş Kanunu’na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekir. Sözleşmede bu konuda hüküm olmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekir. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun tam günlük ücrete hak kazanır.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAMDA ÇALIŞMAYANLARIN MAAŞLARI KESİLİR Mİ?

    Bayramda çalışmak istemeyen işçiler resmi tatil hakkından yararlanırlar ve maaşları kesilmez. Çalışmayan işçilerin resmi tatillerde maaşları hesaplara tam yatar. Resmi tatillerde çalışanlara ise çalışılan her gün için ekstra bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Çift yevmiye, 3 günlük bayram süresi ile arefe günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde hesaplanıyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı için 3.5 günlük süreyi içeriyor.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAM HAFTASONUNA DENK GELİRSE MESAİ HESAPLAMA NASIL YAPILRI?

    Çalışanın "hafta sonu tatili hakkı" ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce geliyor. Arefe ve bayramda mesai hesaplaması ise şu şekilde yapılıyor;

    - Haftalık 45 saati dolduran işçiler 1 gün tatil hakkı kazanıyor. İşçi o gün hiç işe gitmese 1 yevmiye, eğer çalışırsa 2 yevmiye alıyor.

    - Söz konusu tatil günü işçinin hafta sonu tatili sayıldığı için çalışması karşılığında mesaisini yüzde 50 zamlı alıyor.

    - Böylece hafta sonu tatilinde çalışan işçiye 2.5 gün yevmiye ödeniyor.

    - Yani hafta sonu tatili; pazara denk gelen ve 3 bayram gününde çalışana toplam 8.5 yevmiye ödenecek.

    - Bu fark Arefe günü olmasından değil hafta sonu izninde çalışma yapılmasından kaynaklanıyor.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞANA ÜCRET YERİNE BAŞKA GÜN İZİN YAPTIRILABİLİR Mİ?

    Çalışan bayramda çalıştırılıp sonrasında izin kullandırılamaz. Bayramda çalışan işçiye ücret yerine izin verilemez. Bayram tatilinde çalışmanın karşılığı para olarak ödenmek zorunda. İşveren, telafi iznini resmi tatil dışında normal zamanda fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilmez. İşveren bayram çalışmasını izin olarak kullandırsa bile çalışanına çift yevmiye ödemek zorunda. Bayram mesaisi ücretinin ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı doğuruyor. Bu durumda ödenmeyen mesai tutarları faiziyle alınabiliyor.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYARAM MESAİSİ KIDEM TAZMİNATINA EKLENİR Mİ?

    Bayram için ödenen harçlık ya da ikramiyeler kıdem tazminatı hesabında da kullanılıyor. Söz konusu ödemeler eğer düzenli olarak her bayramda yapılıyorsa, bu ödenen paralar işçinin toplam kazançlarına dahil ediliyor ve tazminatı artırıyor. Fazla mesai ücreti ise kıdemde dikkate alınmıyor. Burada önemli olan husus bayram ödemesinin bir kez değil sürekli hale gelmiş olması. Yine genel tatil günlerinde alınan ek ücretlerin SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu da emeklilik maaşını pozitif etkiliyor.
  • Bayram mesaisi hesaplama 2023: Bayram mesai hesaplama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

    BAYRAM TATİLİNDE YOL PARASI VE AVANS VERİLİR Mİ?

    Bayram iznine gitmek isteyen işçiye, eğer işveren dilerse maaştan mahsup etmek üzere avans verebilir. Bayram izniyle birlikte yıllık iznini birleştirenler de bu dönemde uzun bir tatil yapabilme imkanına sahip olacaklar. Bayram tatilini yıllık izniyle birleştirmek isteyen çalışanlara hem yol hem de avans hakkı tanınıyor. Örneğin 14 günlük yıllık izne çıkacak işçiye bu günlerin parası peşin olarak ödenmeli.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.