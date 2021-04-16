2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü yani bu hafta başladı. Oruç tutanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalktı. Pandemi koşulları nedeniyle diğer yıllara göre maalesef sönük geçen Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek ve 12 Mayıs'ta bitecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ