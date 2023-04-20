Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda bayramda hastaneye gidecek olanlar, hastaneler, acil servisler, sağlık ocakları ve polikliniklerin çalışma durumunu gündemine aldı. Peki, "Bayramda hastaneler, acil servisler, sağlık ocakları ve poliklinikler açık mı, ne zaman açılıyor?" İşte bayramda hastaneler, acil servisler, sağlık ocakları ve polikliniklerin çalışma saatleri...