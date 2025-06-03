Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı

Ömer Uluç’un “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı sergisi, sanatçının yaratım sürecine kapsamlı bir bakış sunuyor. Artaş Holding sponsorluğunda gerçekleşen sergi, Uluç’un üretimindeki dönüşüm ve çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Ziyaretçiler, ayrıca Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın özel olarak ürettiği büyük ölçekli yerleştirmesinden oluşan “Dünyalar Arasında” sergisini deneyimleyebilir.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında düzenlenen bu sergi; Japan Foundation, Japonya Büyükelçiliği, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica desteğiyle gerçekleşiyor. Sanatçı; hafıza, göç, varoluş ve insan deneyimi gibi kavramları büyüleyici bir mekânsal anlatımla izleyiciye sunuyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan yapıtların yer aldığı “Yüzen Adalar” sergisi Koleksiyon Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni müze binasının inşa sürecini anlatan “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi ise herkesin ücretsiz olarak erişebileceği İstanbul Modern Kütüphane’de yer alıyor.