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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda marketler açık mı? 31 Mart-1 Nisan 2025 Migros, BİM, A101, ŞOK mesai saatleri kaç kaç, zincir marketler açık mı?

        Bayramda marketler açık mı? 31 Mart - 1 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

        Ramazan Bayramı idrak edilmeye devam edilirken, marketlerin çalışma durumu da araştırılıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 31 Mart ve 1 Nisan için marketlerin mesai saati merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, 31 Mart ve 1 Nisan bayram günü BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:08
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        Ramazan Bayramı idrak edilmeye devam ediyor. Bu sırada market alışverişi yapacak vatandaşlar 'Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı?' diye soruyor. İşte, 31 Mart ve 1 Nisan arasında Migros, BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin çalışma saatleri...

        2

        2025 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

        31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri ise zincir marketlerin tamamı hizmet vermeye devam ediyor.

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        .BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

        Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Marketler genelde sabah 09.00 ile gece 22.00 arasında hizmet veriyor.

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        A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

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        BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

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        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

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        MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros sabah 09.00 ile 22.00 arasında kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

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