Bayramda marketler açık mı? 31 Mart - 1 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri
Ramazan Bayramı idrak edilmeye devam edilirken, marketlerin çalışma durumu da araştırılıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 31 Mart ve 1 Nisan için marketlerin mesai saati merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, 31 Mart ve 1 Nisan bayram günü BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…
Ramazan Bayramı idrak edilmeye devam ediyor. Bu sırada market alışverişi yapacak vatandaşlar 'Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı?' diye soruyor. İşte, 31 Mart ve 1 Nisan arasında Migros, BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin çalışma saatleri...
2025 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri ise zincir marketlerin tamamı hizmet vermeye devam ediyor.
.BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Marketler genelde sabah 09.00 ile gece 22.00 arasında hizmet veriyor.
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.