Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bayramda marketler açık mı? Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık?

Kurban Bayramı'nın ikinci günü bugün kutlanıyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 'Bayramda marketler açık mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Üç bayram sonra ilk kısıtlamasız bayram yaşanırken 'Bayramda marketler kaça kadar açık?' Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri...

Bayramda marketler açık mı? Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık?

Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek. Bu nedenle bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Normal çalışma planına göre markerler şu şekilde çalışıyor:

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, YÖKDİL, TUS, ALES, sınavları ne zaman? 2021 ÖSYM sınavları başvuru tarihleri
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
Bayramda otobüsler ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?
GÜNDEM Bayramda otobüsler ücretsiz mi?
21 Temmuz İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YIKILIYOR! Son dakika: Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kazma vuruldu!
GÜNDEM Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi yıkılıyor
Teşrik tekbirleri nedir? Teşrik tekbirleri ne zaman, nasıl getirilir?
GÜNDEM Teşrik tekbirleri ne zaman, nasıl getirilir?
1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu ekranı! E-Devlet'ten Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
YAĞMUR... Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul'a da yağmur geliyor
GÜNDEM Marmara ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
ACI HABER! Son dakika: Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük evinde ölü bulundu
GÜNDEM Avrupa Şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu!
Suruç eylemlerine polis müdahalesi
GÜNDEM Suruç eylemlerine polis müdahalesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yeni tanıtım filmini yayımladı
GÜNDEM Türkiye'nin yeni tanıtım filmi yayımlandı