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        Haberler Dünya "Bazı AB ülkeleri, 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacak"

        "Bazı AB ülkeleri, 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacak"

        İrlanda ve İspanya dahil bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanımayı değerlendirdikleri iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:15
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        AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak mı?
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        İrlanda Radyo Televizyonu'n (RTE) haberine göre, Filistin devletinin tanınması hususunda İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta arasındaki temaslar yoğunlaştı.

        İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in bir sözcüsü de söz konusu görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

        İddialara göre, İrlanda ve İspanya dahil bazı AB ülkeleri, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanıdıklarını duyuracak.

        İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

        Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 AB üyesi tanıyor.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bazı AB ülkelerinin Filistin'i resmi olarak tanımasını beklediğini ifade etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #Avrupa Birliği
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