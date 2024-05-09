"Bazı AB ülkeleri, 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacak"

İrlanda Radyo Televizyonu'n (RTE) haberine göre, Filistin devletinin tanınması hususunda İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta arasındaki temaslar yoğunlaştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in bir sözcüsü de söz konusu görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İddialara göre, İrlanda ve İspanya dahil bazı AB ülkeleri, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanıdıklarını duyuracak.

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.