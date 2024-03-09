'Bâb' ENKA Oditoryumu’nda

Monologlar Müzesi’nin sevilen oyunu “Bâb”, İstanbul Tiyatro Festivali’nden sonra ilk kez 12 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor. Türk tiyatrosunun genç ve ödüllü yazarlarından Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı ve yönettiği “Bâb”da, usta oyuncu Bülent Emin Yarar sahne alıyor. Oyun, on kuşaktır cellat olan bir ailenin son ferdi olan Bâb’ın, büyük büyük dedesi Şihvandiyar’ın lanetinden kurtulmak için çareyi tesbih satıp aile hatıralarını anlatmasını konu alıyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.