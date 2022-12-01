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BBC araştırması: İngiltere’de acil servise kabul için bekleme süreleri 40 saate ulaştı

BBC, İngiltere’de haftada 10.000'den fazla ambulansın içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az bir saat kuyrukta beklediğini ortaya çıkardı.

BBC araştırması: İngiltere’de acil servise kabul için bekleme süreleri 40 saate ulaştı
BBC TÜRKÇE
NHSEPA

BBC, İngiltere’de haftada 10 binden fazla ambulansın, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az bir saat sırada beklediğini ortaya çıkardı.

Bu, Kasım ortasında sekiz ambulanstan birinin bu sürelerde gecikmelerle karşılaştığı anlamına geliyor.

Bu sorun, kayıtların tutulmaya başlandığı 2010’dan beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Sağlık görevlileri, sorunların hastalara ciddi zarar verdiği konusunda uyardı.

BBC’ye konuşan bir aile, kalçası kırılan 85 yaşındaki bir kadının hastaneye girişi sağlanmadan önce 40 saat beklediğini söyledi.

Söz konusu hasta, ambulansın gelmesi için 14 saat, hastanenin dışındaki ambulansta ise 26 saat bekledi.

Sonunda, Royal Cornwall Hastanesi’ne kabul edildiğinde ameliyat oldu. Hastane, hastadan özür diledi.

Ambulans bekleme süresi hedefi 18 dakika

Hem ambulans bekleme hem de acil serviste sıra bekleme süreleri, son aylarda İngiltere’nin her yerinde rekor düzeydeki en kötü seviyelerine ulaştı.

İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall'da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarla karşılaşan hastalar artık ortalama iki saatten fazla ambulans bekliyor. Bekleme süresi hedefi ise 18 dakika.

Bu bölgenin, ülkedeki en kötü durumda olan yerlerden biri olduğu düşünülüyor. İngiltere'nin ambulans hizmetlerinin hiçbiri hedefe yakın değil, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda da hedefi tutturamıyor.

Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşuyor.

Önemli sorunlardan biri, ambulansların hastaların acil servise kabulünü sağlarken karşılaştığı gecikmeler.

Normal şartlarda bunun, ambulansların hastaneye vardıktan sonraki 15 dakika içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat BBC’nin araştırmasının ortaya koyduğu gibi, bu çok daha uzun sürüyor.

İngiltere’de sağlık çalışanlarını temsil eden profesyonel bir kurum olan Paramedik Koleji, acil servislerin dışındaki kuyrukların, ambulans hizmetine ihtiyaç duyan hastalara erişmelerini engellediğini söyledi.

Paramedik Koleji Başkanı Tracy Nicholls, "Hepimiz hastaların zarar görmeye başladığını ve bazı durumlarda ciddi zararlar gördüklerini biliyoruz" dedi.

Nicholls, hükümet ve yerel sağlık yetkililerinin girişimlerinin sorunu çözmeye çok katkı sunamadığını ve sistemin tıkanıklıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hastalar acil servise kabul edildiklerinde bile, hastanede boş yatak bulabilmek için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalabilirler.

Başhemşireler bunun yatak eksikliğinden ve hastaları taburcu etmekte yaşadıkları zorluklardan kaynaklandığını söylüyorlar.

Uzmanlar, bu sorunların kaydedilen yüksek ölüm seviyelerine yol açan faktörlerden biri olduğuna inanıyor. Son aylarda, haftada beklenenden 700 daha fazla ölüm gerçekleşiyor.

Marianna Flint'in 85 yaşındaki annesi Koulla, her gün bu sorunlarla boğuşan binlerce hastadan sadece biri.

Flint'in kızı, annesi Ağustos ayında evde düştüğünde "dayanılmaz bir acı" içinde gece boyunca yerde yattığını ve ona hamile torununun baktığını söyledi.

Ambulans nihayet geldiğinde, Koulla'ya ağrı kesici verildi ancak daha sonra Royal Cornwall Hastanesi’nin dışında 30 kişilik bir kuyruğa katılmak zorunda kaldı.

Ardından, ameliyata alınmadan önce acil serviste saatler geçirdi.

53 yaşındaki Flint, "Korkunçtu. Acı çeken ve ameliyat olması gereken bir aile üyesine bakmaları için onlara güvendiğiniz için kendinizi çaresiz hissediyorsunuz" dedi.

Sağlık Bakanlığı: Hükümet 7 milyar sterlinlik destek planlanıyor

53 yaşındaki Flint, "Korkunçtu. Acı çeken ve ameliyat olması gereken bir aile üyesine bakmaları için onlara güvendiğinizden kendinizi çaresiz hissediyorsunuz" dedi.

Daha sonra, Royal Cornwall Hastanesi, annesine sağlanan hizmetteki eksiklikler nedeniyle yazılı olarak özür diledi.

Flint, "Ona bakanlar için neredeyse üzülüyorum. Bu onların suçu değil. Onu kabul etmek hastanede için yer yoktu" dedi.

Sendikalar, acil bakım hizmetinin karşı karşıya olduğu sorunların, üyelerini greve gitmeye zorlayan faktörlerden biri olduğunu söylüyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşirelerin 15 ve 20 Aralık tarihlerinde grev yapması planlanırken, bu haftanın başlarında paramedikleri temsil eden iki ana sendika, üyelerinin de grevleri desteklediğini söyledi.

Hükümet, Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki (NHS) yeni yılda acil servis kurtarma planını yayınlayacağını ve bu planın İngiltere'de ambulans müdahale sürelerini ve acil servis performansını iyileştirme önerilerini belirleyeceğini açıkladı.

Bir Sağlık Bakanlığı sözcüsü, hastaneden taburcu olma sürecini hızlandırmak ve acil servislerde yer açmak için fazladan 500 milyon sterlin sağlandığını ve bu kış en az 7.000 boş yatak daha sağlanacağını söyledi.

"Bu, acil servis hizmetlerini pandemi öncesi seviyelere doğru getirmeyi sağlamak için önümüzdeki iki yıl içinde NHS'e sağlanacak ek 6,6 milyar sterlin (yaklaşık 150 milyar TL) ile desteklenecek" diye ekledi.

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