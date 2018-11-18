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BBP'den ittifaka yeşil ışık

Yerel seçimler öncesi devletin ve milletin lehine oluşabilecek bir ortak tavır oluşması halinde Büyük Birlik Partisinin bunu değerlendirebileceğini vurgulayan Başkan Mustafa Destici, "Bundan sonra yine Büyük Birlik Partisi ve Büyük Birlik Partisi kadroları devletinin, ülkesinin ve milletinin lehine olacağına inandığı bir duruş, bir ortak tavır görürse elbette ki Büyük Birlik Partisi kadroları bunu da değerlendirirler" dedi

18.11.2018 - 17:40 | Güncelleme: İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir 8'inci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Mustafa Destici, yerel seçimlere kendi isim ve amblemleri ile katılacaklarını dile getirdi.

BBP Eskişehir 8’inci Olağan İl Kongresi, Taşbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede BBP Genel Başkanı Destici’nin yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede faaliyet raporları ve mali bilgiler partililer ile paylaşıldı, protokol konuşmaları yapıldı.

“KENDİ ADAYLARIMIZLA KENDİ AMBLEMİMİZLE YER ALACAĞIZ"

Kongrede bir konuşma yapan Genel Başkan Destici, yerel seçimler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere kendi isim ve amblemleri ile katılacaklarını açıklayan Destici, “Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel seçim hem genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz ve bu seçimlerde de Allah’ın izniyle yine bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla kendi amblemimizle yer alacağız. Bugün bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılarak inşallah bunu Büyük Birlik Partimiz için, Alperenler için bir şahlanış ve zafer seçimlerine çevirme gayesiyle mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

OLASI BİR İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Yerel seçimler öncesi devletin ve milletin lehine oluşabilecek bir ortak tavır oluşması halinde Büyük Birlik Partisinin bunu değerlendirebileceğini vurgulayan Başkan Destici, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Tabii ki bir takım hassasiyetlerimiz olmayacak mı, elbette olacak. Bu anlamda da Büyük Birlik Partisi geçmiş seçimlerde de hiç kimsenin yapamadığı, yani nefsinden, çıkarından, parti menfaatinden vazgeçemediği dönemlerde de hiçbir zaman nefis hesabı, şahsi hesap, parti hesabı yapmadan neyi doğru görmüşse onu söylemiştir, onun yanında durmuştur ve onu desteklemiştir, o kararı da almıştır. Bunda en ufak bir acziyet de hissetmemiştir. Bundan sonra yine Büyük Birlik Partisi ve Büyük Birlik Partisi kadroları devletinin, ülkesinin ve milletinin lehine olacağına inandığı bir duruş, bir ortak tavır görürse elbette ki Büyük Birlik Partisi kadroları bunu da değerlendirirler. Büyük Birlik Partisi ve kadroları buraya kadar kendisine yapılan doğru teklifin ya da doğru işlerin hiçbir zaman karşı olmamış ya da onları görmezden gelip arkasını dönüp gitmemiştir, bundan sonra da aynı tavır içerisinde olacaktır. Ama bizim şu andaki duruşumuz nettir ve dolayısıyla da bütün seçim çevrelerinde Büyük Birlik Partisi; kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla yer alacaktır.”

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