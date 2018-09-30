SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
bebeğini öldürdü
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti

Erzurum'da istinaf mahkemesi, evlilik dışı ilişkiden doğan bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan anne D.K.A'nın beraatına karar verirken, baba H.Ş'nin başvurusunu reddederek dosyasını Yargıtay'a gönderdi

30.09.2018 - 18:52 | Güncelleme: AA

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta verilen karar, sanıklar H.Ş. (48) ve D.K.A. (22) ile avukatları ve davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının istinaf talebi üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

AA'nın haberine göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, itirazlar üzerine temyiz incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi kararında temyiz incelemesi için öngörülen duruşmalı inceleme usulünün istinaf incelemesi için öngörülmediğinden, duruşmalı inceleme istemlerinin reddine karar vererek, davayı dosya üzerinden inceleyip 27 Eylül'de karara bağladı.

Kararda, sanık D.K.A. hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararının kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"D.K.A. hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın tüm aşamalardaki inkara yönelik savunması ve tüm dosya kapsamına göre diğer sanık H.Ş'nin çelişkili ve soyut beyanları dışında, sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verilmiştir. Ayrıca sanık D.K.A. hakkında başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse tahliyesine karar verilmiştir."

Kararda sanık baba hakkında verilen cezada eleştiri dışında bir isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi. Sanık H.Ş. ve avukatı ile katılan kurum avukatının istinaf başvurusunda ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği belirtilen kararda, sanık baba hakkında verilen mahkumiyet hükmü ve sanık G.A. hakkında verilen beraat hükmüne yönelik istinaf başvurularının esastan reddedildiği bildirildi.

Kararda, sanık H.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak birleştirilen iddianamede, baba H.Ş, anne D.K.A. ve anneanne hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti her ne kadar bebeğin cesedi bulunamasa da sanıklar H.Ş. ve D.K.A'nın fikir birliği içinde oldukları kanaatine vararak, her iki sanığı üstsoy veya altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan birine karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Ayrıca bebeğin anne ve babasının cezasında takdir indirimi uygulamayan heyet, anneanne G.A'nın ise beraatına hükmetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X