Seksenler dizinde tanışıp arkadaşlıklarını nikah masasına taşıyan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti konuk oldukları programda merak edilenlerini anlattı.

İşte Seksenler dizisinde Şahin ve Elvan karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'in açıklamalarından satırbaşları:

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner birlikte 19 kilo verdiklerini ve sporu birlikte yaptıklarında güzel olduğunu söylediler

Ceyhun Fersoy , Begüm Öner’e dizi setinde evlenme teklifi etmişti.

Öner evlilik teklifi için, Ben evlilik teklifini senaryo gereği sanıyordum. Evlilik teklifi aldığımda üçüncü ayımızdaydık." dedi.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLDİKLERİ HALDE..."

"Söyleyemeyeceğim açıklıkta çirkin mesajlar atıyorlar. Evli olduğumu bildikleri halde... Bazen Ceyhun'u da mesajın içinde geçiriyorlar..."

Çift birlikte aynı dizide yer almayı düşünmediklerini fakat güzel bir proje olursa reklam ve filmde yer alabileceklerini söylediler aynı zamanda çift önümüzdeki sezon aynı tiyatro oyununda yer almayı planlıyorlar.

Birbirimize koyduğumuz yasaklar yok. Bulaşıkları tezgahta bırakma, çoraplarını yere atma gibi yasaklarımız var.

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