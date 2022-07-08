SINAV İTİRAZI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.