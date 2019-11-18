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HaberlerGündemBekçilik sözlü mülakat sonuçları: Geri sayım başladı! 2019 bekçilik mülakat sınavı sonuçları ne zama

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları: Geri sayım başladı! 2019 bekçilik mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olmak isteyen milyonlarca aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklama için gün sayıyor. 2019 Bekçilik mülakat sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

bekçilik sözlü mülakat sonuçları

2019 bekçilik sözlü mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları sıkça araştırılıyor. Ekim ayında bekçi adayları Polis Akademisi tarafından düzenlenen sözlü mülakat sınavına katılım sağladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanmasında. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayına gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

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