Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlamasının ardından açıklanan yeni kabine ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni sistemde birleştirildi ve Tarım ve Orman Bakanlığı ismini aldı. Peki, yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir? Bekir Pakdemirli kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Pakdemirli hakkında merak edilenler...

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Merhum siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu olan Bekir Pakdemirli'nin Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimi, Başkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünden doktorası var.

YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan