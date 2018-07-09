Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Erdoğan, "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar konusunda öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı. 4 isim bakanlar kurulunda tekrar yer alırken, 12 yeni isim bakanlar kuruluna girdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülke arasına girmiş bulunuyoruz.

Bir kez daha hem seçim sonuçlarının, hem de yeni yönetim sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, MHP'ye başta Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için işbirliğimizi Meclis'te de sürdüreceğiz.

Yeni yönetim sistemi mimarisini geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde tv'lerde milletimizle de paylaşmıştık. Kanun değişiklikleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Bugün de resmen göreve başladık. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayınladık.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar konusunda öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.

Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi de oluşturabilme imkanımızdır. Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17'ye indirdik. Bazı bakanlıkları aynı isimle muhafaza ederken, bazılarını birleştirdik, bazılarını da lağv ettik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KABİNEYİ BÖYLE ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin ilk kabineyi böyle onayladı.