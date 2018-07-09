Beştepe'deki törenden detaylar

09.07.2018 - 17:42 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti ve yeni dönem resmen başladı. TBMM'deki yeminin ardından Erdoğan, Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gözler, 22 devlet başkanının da davetlileri arasında bulunduğu Külliye'deki törene çevrildi. HABERTURK.COM yazarı Nagehan Alçı, Külliye'deki töreni canlı aktardı

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Meclis'ten ayrıldı. Erdoğan'ın ikinci durağı Anıtkabir oldu. Buradaki programının ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi. 22 devlet başkanının da davetlileri arasında bulunduğu Külliye'deki töreni HABERTURK.COM yazarı Nagehan Alçı canlı aktardı: 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek görevine başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlamış oldu. 

19.28 Bakanlık için adı geçen son isimler: Ömer Çelik ve Mehmet Büyükekşi.

19.12 Erdoğan'ın konuşmasının ardından Külliye'deki tören sona erdi.

19.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sona erdi.

18.50 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katıldı.

18.32 9 Temmuz 2018: Yeni Türkiye'nin kuruluş tarihi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz. Erdoğan'ın konuşması

 18.30 Büyük bir kalabalık var ama organizasyon çok iyi, kaos yok. Herkesin koltuğu belli. Yeni dönemle ilgili herkeste bir bekleyiş ve heyecan gözlüyorum. İsmi bakanlık için geçenlerle konuştuğumda 'Ben bilmiyorum ama olabilir' diyen oldu.

 

18.17 Tören başlamak üzere. 

17.50 Günün anısına bastırılan madeni para.


17.46 Turizm Bakanlığı için Mehmet Ersoy'un adı geçiyor.

Beştepe'deki törene Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da katıldı. Kenan Tekdağ (ortada) tören öncesi (soldan sağa) Haberturk.com Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu ile fotoğraf çekildi.

17.42 Kulislerden son haber: Ekonomi Bakanlığı'na Berat Albayrak getirilecek, Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu ile devam, Adalet Bakanlığı'nda da Abdülhamit Gül ile devam edilecek. 

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Misafir - 2 gün önce - Cevapla
4 7 -3 Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN'a Allahım güç kuvvet versin yolu açık olsun. kendisini çok seviyorum
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
11 11 0 suud kiralına yas ilan edip. kendi halkı na yas ilan etmiyen zihniyete pes dedim oy verdigim halde yakismadi Reis.
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
8 3 +5 canabi Allah hayırlı etsin
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
7 1 +6 Mehmet Ersoy once kendi batik havayolunu kurtarsin
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
0 2 -2 ülkemize hayırlı olsun inşallah diyelim.
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
1 8 -7 Vatana Millete hayırlı olsun,teşekkürler Habertürk...Nagehan hanima sevgiler.
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
0 2 -2 Sayın Başkanım. Hatıra parasından benden istiyorum
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
4 0 +4 Boşnak bakanları da katılmış mı törene?
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
3 0 +3 insallah tarafsiz olur
Misafir - 3 gün önce - Cevapla
2 0 +2 kaçak yapıları anladık kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş neden bu kadar pahalı varlık vergisimi alıyorsunuz