Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Erdoğan'ın görevine başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Külliye'de düzenleyeceği davette bakanlar kurulunu açıklaması bekleniyor.
Meclis'in en yaşlı üyesi İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın yönetiminde Meclis Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na geldi. Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçildiğine dair hazırlanan mazbatasını teslim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için kürsüye geldi. Erdoğan'ın yemini:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamak için ayağa kalkmadı. Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Meclis'te İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen vatandaşlar, kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, karanfiller ve güllerle Erdoğan'ı karşıladı, ellerindeki gülleri ve karanfilleri Erdoğan'ın makam otomobilinin üzerine serpti.
ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e hareket etti.
ANITKABİR'E ÇELENK BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi. Aslanlı Yol'dan yürüyen Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Erdoğan Anıtkabir'de deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran'da iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre, seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, 27'nci dönem milletvekillerini de belirledi. 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." dedi.
Törenin ardından Erdoğan, Beştepe'deki tören için Anıtkabir'den ayrıldı.
BEŞTEPE'DE TÖREN
Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapıldı.
BAKANLAR KURULU DA AÇIKLANACAK
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek
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