Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi açıklandı. Kabinedeki sürpriz tercihlerden biri de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesi oldu.

Yeni dönemde Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.

Bedelli askerlik, Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlar, S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili konuların Milli Savunma Bakanı Akar'ın masasında bulacağı ilk dosyalar olması bekleniyor.

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle birlikte merak edilen konulardan biri de Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanı koltuğuna kimin oturacağı oldu.

Yeni genelkurmay başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanana kadar, yerine Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar'ın vekaleten görevi devralması bekleniyor.

Genelkurmay başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı henüz bilinmiyor ancak şimdiye kadar uygulanan teamüllere göre Genelkurmay Başkanları, kara kuvvetleri komutanları içerisinden seçiliyordu.

HULUSİ AKAR KİMDİR?

1952 doğumlu olan Hulusi Akar aslen Kayserilidir.

1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı.

1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulusi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti.

Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Tuğgeneral rütbesi ile 51'inci İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (Afsouth Napoli/İtalya) Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulundu, 2002 yılında tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti.

Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2.Başkanlığı Görevini yürüttü, 2013 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır. 2015 yılı Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Akar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sırasında da Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Şule Akar ile evli olan Orgeneral Hulusi Akar'ın iki çocuğu var ve İngilizce biliyor.