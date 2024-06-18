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        Haberler Dünya Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü | Dış Haberler

        Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

        Meksika'nın Guerrero eyaletinde 2 Haziran'da seçimlerde seçilen belediye başkanı Salvador Villalba, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Otoyolda kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Villalba'nın eşi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:25
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        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
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        Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

        Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi.

        Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti.

        Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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