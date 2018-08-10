Karasu Kaymakamlığı, ilçede birkaç gündür devam eden rüzgar ve denizdeki dalga nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denize girilmemesine karar verdi.

AA'nın haberine göre, karar üzerine Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, megafonla sahildeki vatandaşlara uyarı anonsları yaptı.

Yasağa rağmen denize girmek isteyen bazı kişileri cankurtaranlar engellerken, sahilde dolaşan görevliler de vatandaşlara denize girilmemesi kararını hatırlattı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İspiroğlu, denizin üç gün boyunca dalgalı ve rüzgarlı olacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Karasu sahilinde denize girilmemesini isteyen İspiroğlu, "Belediye ekipleri olarak denizin çok dalgalı ve rüzgarlı olduğu günlerde sahile inerek vatandaşların can güvenliği için vatandaşlarımızla konuşarak devamlı megafonlarla anonslarımızı yaparak, uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

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