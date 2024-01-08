Belgin İba kimdir? İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın hayatı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı. AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. İşte Belgin İba'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine ilişkin detaylar...
31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi için belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı belli oldu. Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ile Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...
EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELGİN İBA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Edirne'de 1975 yılında dünyaya gelen İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu.
İba, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevini ifa etti.
AK Parti Edirne İl Başkanı olarak görevini sürdüren İba, evli ve iki çocuk annesi.