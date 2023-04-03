Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Bella Hadid, ayrıca herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini ifade etti. 26 yaşındaki model, bazen fazla çalışmanın ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi ve "Bazı günler sorun olmuyor. Ama baz günler zor" dedi.

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.