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Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşuyor. Her gün tedavisi olmayan acılar çektiğini ifade eden Hadid, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı ve aynı zamanda onlara tavsiyelerde bulundu

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  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Model Bella Hadid'in başı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle dertte. Bunun nedeni de yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşan Bella Hadid, bunlardan birini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    "DİŞİMİN ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

    Bella Hadid'in anlattığına göre; geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluştu. Üstelik orayla sınırlı kalmadı yanındaki dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeye başladı. Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    "BU HASTALIK SİNİR SİSTEMİME SALDIRIYOR"

    Bella Hadid, daha sonra takipçilerine şöyle seslendi: Vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Bella Hadid, ayrıca herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini ifade etti. 26 yaşındaki model, bazen fazla çalışmanın ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi ve "Bazı günler sorun olmuyor. Ama baz günler zor" dedi.

    Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Bella Hadid, Lyme hastalığının kendisini nasıl etkilediğini 2020'de başka bir paylaşımda anlatmıştı. Hadid hastalığı nedeniyle sık sık baş ağrıları, beyin sisi, uykusuzluk, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi ve anksiyete hissettiğini anlatmıştı.
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    Bella Hadid, Lyme hastalığının bazı belirtilerini hayatının her gününde hissettiğini sözlerine eklemişti. Hadid'in söylediklerine göre bunlar arasında; kas spazmları, eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve yürüme güçlüğü. Yani bir başka deyişle uzaktan bakıldığında son derece sağlıklı görünen Bella Hadid, hemen hemen her gün bu acıları yaşıyor.

     
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    "GÖRÜNMEZ HASTALIK"

    Bella Hadid, söylediğine göre bu belirtilerin en az 10 tanesini her gün yaşıyor. Üstelik 14 yaşından bu yana. Ama 18 yaşını geçtikten sonra hastalığın belirtileri daha baskın bir şekilde kendini göstermeye başladı, daha saldırgan bir hale geldi.

    Hadid, Lyme hastalığının kendisine yaşattıklarını "Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyoruz. Doğrusu, görünmez hastalık" sözleriyle özetledi. 
  • Bella Hadid: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum - Magazin haberleri

    LYME HASTALIĞI NEDİR?

    Borrelia burgdorferi spiroket bakterisinden kaynaklanan ve “İçimizdeki sessiz katil” olarak da nitelendirilen Lyme hastalığı; kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları ile çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.

    Hastalığın varlığı; Kan yoluyla, idrar, PCR tekniği ve omurilik sıvısı ile tespit ediliyor. Geçmişte testler çok başarılı olmamasına karşın günümüzde tekniklerin gelişmesi ile Lyme tanısı koymanın oldukça kolaylaştığına dikkat çekiliyor. Elispot Borrelia ve CD57, teşhis koymayı kolaylaştıran testler olarak dikkat çekiyor. 365’den fazla hastalığı taklit etmesi nedeniyle hastalara uzun yıllar semptomları karşılayan farklı tanılar konulabiliyor. Kişinin gerçekten Lyme hastası olduğunun 20 yıl sonra ortaya çıktığı örnekler bile bulunuyor. Lyme birçok otoimmün, nörolojik, endokrinolojik ve metabolik hastalıkla da karıştırılıyor. 

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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