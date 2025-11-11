Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe
Türk yemeklerine olan düşkünlüğü ile bilinen Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türk yemeklerini keşfetmeye devam ediyor.
Daha önce Kapadokya gezisinde et döner yiyen Bella Hadid, daha sonra yaprak sarması hazırlarken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlamıştı.
Kısa bir süre önce de cevizli baklavanın tadına bakan Bella Hadid, "Favori bunlar. 10 dakikada bitecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bella Hadid, bu kez Türk mutfağı lezzetlerinden dondurmalı künefenin tadına baktı.