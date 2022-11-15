HASTANELERDEKİ O TUHAF KOKU

Hastane ve kliniklerdeki o kokuyu tanımlayamasak da hastane kokusu gibi herkesin aşina olduğu bir kavram var. O meşhur kokunun kaynağı; iyodoform.

İyodoform, karbon, hidrofen ve iyotun birleşimiyle oluşur. Hastanelerde ve kliniklerde hafif dezenfektan olarak kullanılır. Diğer dezenfektanlar gibi hastaları rahatsız edebilecek derecede ağır bir kokuya sahip olmadığı için çokça tercih edilir.