Şehit Uzman Çavuş Yiğit son yolculuğuna uğurlandı: Ben şehit babasıyım ağlamam

"BENİM BÖYLE BİR EVLADIM VAR"

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Ardından şehidin naaşı, top arabasına konuldu. Şehit Yiğit'in naaşı bir süre askeri personel eşliğinde top arabasında taşındı. Baba Yiğit, "Allah'ım çok şükür sana. Benim böyle bir evladım var. Ben bir şehit babasıyım. Çok şükür oğlum. Senden rütbelileri sana selam durdurdun. Seninle gurur duyuyorum" dedi.