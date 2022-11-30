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Şehit Uzman Çavuş Yiğit son yolculuğuna uğurlandı: Ben şehit babasıyım ağlamam

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Kasım'da terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Ragıp Yiğit, oğlunun tabutunun başına geldiğinde cenazeye katılanlardan biri "Ağlama kardeşim" dedi. Yiğit, "Ben şehit babasıyım ağlamam" diye cevap verdi

"Ben şehit babasıyım ağlamam"
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DHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit (25), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Kasım'da terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in naaşı, Arnavutköy'deki baba evinde helallik alındıktan sonra, Bakırköy ilçesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti temsilcileri, şehidin annesi Nursen Yiğit, babası Ragıp Yiğit, kardeşi Abdurrahim Yiğit ile şehidin nişanlısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NİŞANLISI FOTOĞRAFINA SARILDI

Gözyaşları içerisinde şehidin fotoğrafına sarılan nişanlısı ve ayakta durmakta zorlanan annesi Nursen Yiğit'e yakınları destek oldu.

"BEN ŞEHİT BABASIYIM AĞLAMAM"

Cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi tabutun başına geldiğinde, cenazeye katılanlardan biri baba Ragıp Yiğit'e seslenerek, "Ağlama kardeşim" dedi. Şehit babası Ragıp Yiğit, "Ben şehit babasıyım ağlamam" diye cevap verdi.

"BENİM BÖYLE BİR EVLADIM VAR"

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Ardından şehidin naaşı, top arabasına konuldu. Şehit Yiğit'in naaşı bir süre askeri personel eşliğinde top arabasında taşındı. Baba Yiğit, "Allah'ım çok şükür sana. Benim böyle bir evladım var. Ben bir şehit babasıyım. Çok şükür oğlum. Senden rütbelileri sana selam durdurdun. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Top arabası eşliğinde yürüyen şehidin annesi ve nişanlısına AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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